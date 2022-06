Premium Het beste van De Telegraaf

Hoofdredactioneel commentaar Addertje onder het gras bij berekening asielcriminaliteit

Asielzoekers werden ook in 2021 verdacht van duizenden misdrijven, variërend van diefstal tot zedendelicten, blijkt uit een rapport dat onlangs naar de Kamer is gestuurd. Dat is schokkend.