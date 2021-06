’Ontvolking moet aarde redden’

Het vonnis was gebaseerd op een artikel van de Rechten van de Mens, nml. het recht op een gezonde leefomgeving en de verantwoordelijkheid van bedrijven en overheid om daaraan bij te dragen. Nobel, maar onzinnig.

Waar blijft de individuele verantwoordelijkheid om mijn leefomgeving en die van de ander met CO2 vol te pompen door gebruik te maken van auto, vliegtuig, verwarming, airco, allerlei elektronische producten, zonnepanelen, energetisch dure windmolens etc. Moet Schiphol verbieden vliegtuigen te ontvangen of te laten vertrekken of nog rigoureuzer: vliegen gewoon verbieden? Gaan we met z’n allen weer lopen, fietsen ( niet elektrisch uiteraard) of met het rijtuig op stap?

Als we wat minder hypocriet doen dan kunnen we ook bij onszelf te rade gaan. Geen vliegvakanties naar feestoorden, minder autogebruik, minder overbodige consumptie en tevreden zijn met wat er wel is. Een mens kan niet alles hebben. Is dat reëel? Op kort termijn denk ik van niet. Toch zijn wij allen de oorzaak van de overmatige CO2-productie. Dan blijft slechts over: reductie van de wereldbevolking.

I. de Jonge