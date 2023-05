’Luxe opvang slecht idee’

Bekijk ook: Statushouder op kosten belastingbetaler in hotel bij vol Ter Apel

De Spreidingswet om asielzoekers over de Nederlandse gemeenten onder te verdelen, komt maar niet van de grond. Aanmeldcentrum Ter Apel kan de toestroom niet meer aan en de beelden van buiten slapende asielzoekers dreigen weer gemeengoed te gaan worden.

Staatssecretaris Eric van der Burg wil dat koste wat het kost voorkomen en maakt plannen om asielzoekers dan maar uit nood te gaan huisvesten in hotels op kosten van de belastingbetaler. Toen nog niet zo lang geleden de nood ook hoog was, werden asielzoekers zelfs gehuisvest op luxe cruiseschepen. Die beelden gingen de wereld over. Wie wil dat niet! Nederland: the place to be! En datzelfde gaat nu ook weer gebeuren. Geen eenvoudige bed-bad-en-broodregeling meer, nee, alle luxe die een hotel maar kan bieden.

Een aanzuigende werking? Absoluut. Zet de poorten alvast maar weer open.

Jan Muijs, Tilburg