’Stikstofeisen op basis verkeerd model’

Bekijk ook: Nederlandse stikstofeisen worden nog hoger

Want de zogeheten Kritische Depositie Waarde (KDW) moet aangescherpt worden. Op tv werd uitvoerig verslag gedaan over deze KDW met voorbeelden van kilo’s stikstofneerslag. Bemiddelaar Johan Remkes heeft destijds al gezegd dat de KDW kritisch bekeken moet worden en op termijn helemaal moet verdwijnen, maar dat laatste schijnt in Den Haag niet meer actueel te zijn. Nee, er moeten en zullen meer maatregelen moeten komen om die stikstofreductie door te drammen. Een alternatief is uit den boze voor de fanatici. Ik heb nog nooit een wetenschapper met een weegschaal in een natuurgebied gezien, net zo min als een lid van het IPCC met een thermometer in de aarde heeft gestoken om de opwarming te meten.

R. Diepen, Breda