’Burgers zuchten onder EU-klimaatpakket’

Bekijk ook: Klimaatmaatregelen Timmermans definitief goedgekeurd

Hij bewijst hiermee dat doordrammen en het niet luisteren naar klimaatcritici wel degelijk zin heeft. En de financiële gevolgen voor de gewone burger, die aan de pomp en voor zijn of haar vliegreis steeds meer moet gaan betalen, daar denkt de riant betaalde Timmermans niet eens aan, want in zijn geval geldt: aan een boom zo volgeladen, mist men een, twee pruimen niet....

Marja van der Graaf, Tuitjenhorn