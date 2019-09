Brief 3 ’Burgers compenseren mindere gasopbrengst’

Het verder minimaliseren van allerlei groeperingen in de samenleving is kennelijk nog niet gestopt. Alle reeds in gang gezette verhogingen blijven gewoon doorgaan. De verminderde opbrengst van de Groninger gaswinning moet kennelijk worden gecompenseerd door lasten voor burgers te verhogen. En als het volk is uitgeknepen, richt Rutte zich op het bedrijfsleven om de tomeloze geldhonger van de overheid te stillen. Waar is het einde?

P. v.d. Kwast, Almere

