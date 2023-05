Brief 2 ’We zitten in vicieuze cirkel’

Alle kosten die zij extra maken zoals energie-, en loonkosten worden doorgevoerd in hun producten en dit zal bij verdere loonsverhogingen, waar de FNV weer mee dreigt, ook doorgaan. Consumenten willen lagere prijzen bij supermarkten zoals Ahold en aan de pomp zoals bij Shell maar eisen ook meer koerswaarde en dividend van aandelen van diezelfde beursgenoteerde bedrijven en deze kunnen dat niet waarmaken als de resultaten verslechteren. Het is een vicieuze cirkel waar we in zitten en kom daar maar weer eens uit.

F. Habers, Emmeloord

Sten op deze brief

Of op één van de andere brieven: