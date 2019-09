Jaarlijkse jacht op Prinsjesdagstukken

Deze week publiceerde De Telegraaf als eerste over het rapport De achterkant van Amsterdam. Dat is een even onthullend als ontluisterend rapport over misdaad in de hoofdstad en de falende bestrijding ervan door de overheid. De publicatie, dankzij uitstekend werk van crimeverslaggevers John van den Heuvel en Mick van Wely, leidde tot verrassing en, zo wordt gefluisterd, het nodige chagrijn op de Stopera. De gemeente en de onderzoekers hadden bedacht dat het stuk pas vrijdag naar buiten zou komen, via door hen geselecteerde media.