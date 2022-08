Uitslag Stelling: Geld alleen niet voldoende

Ook HR-adviseurs roepen het al een tijdje: werknemers zijn niet meer alleen te lijmen met een prima salaris en een lease-auto. Meer dan twee derde van de stemmers denkt ook dat werknemers vooral op zoek zijn naar waardering en willen ’worden gezien’. Een deelnemer zegt: „Waardering is een eerste vereiste en daar schort het nogal eens aan.”

Bijna de helft van de stemmers begrijpt wel dat werknemers meer vrijheid en autonomie in hun werk heel belangrijk vinden, belangrijker dan bijvoorbeeld een leaseauto. Een respondent zegt: „Ik werk 32 uur per week en voornamelijk vanuit huis en kan mijn eigen dagindeling bepalen. Iedereen in mijn omgeving zegt hetzelfde te willen, terwijl vroeger het hebben van een leasebak het statussymbool was.”

Die hang naar meer vrijheid wordt echter door 40 procent niet altijd gesteund. Een stemmer: „Werken doe je een groot deel van je leven en moet, naast dat het geld oplevert, ook vooral leuk zijn. Dat mensen meer vrijheid genieten zie ik in de meeste branches niet zitten, want dat zou onwerkbaar worden.”

Een op de vier werknemers zou binnen nu en twee jaar graag een andere baan willen en hoewel geld alleen niet gelukkig lijkt te maken, wordt een hoger salaris wel het vaakst genoemd als belangrijkste overweging om bij de huidige baas te blijven. Dat is logisch, denkt een deelnemer: „Het leven wordt duurder, dus kijkt men naar een hoger salaris.”

Ook meer vrijheid om eigen werktijden in te delen wordt nog belangrijker gevonden dan mogelijkheden om thuis te werken.

Over thuiswerken zijn de stemmers tamelijk verdeeld. Maar liefst driekwart van de stellingdeelnemers begrijpt wel dat werknemers graag meer thuis willen werken. Tegelijkertijd snapt ook twee derde van de deelnemers dat werkgevers daar heel terughoudend in zijn. „Thuiswerken is geweldig en heeft voordeel voor alle partijen, milieu en drukte op de weg, maar er moet wel vertrouwen zijn tussen werkgever -werknemer.”

Onder meer de horeca klaagt steen en been. De branche maakte veel gebruik van jongeren in de bediening, maar zien die mensen in groten getale afzwaaien richting de GGD, waar zij - vaak vanuit huis - bijvoorbeeld telefonisch bron- en contactonderzoek uitvoeren. Die functies betalen beduidend beter. Van belastinggeld, zo sneren veel deelnemers. „De GGD moet zich schamen. Het is publiek geld.” Veel stemmers hebben dan ook te doen met de horeca: „Ja, horeca is hard werken en nee, horeca-ondernemers zijn geen uitbuiters die in dikke auto’s rijden. Dus stop met werknemers de hoofdprijs te betalen en laten we gewoon weer gaan werken. Straks denkt een 16-jarige dat het normaal is dat je kan vragen wat je wil of dat een uurloon van €25 normaal is. Dat is het niet.” De werknemer lijkt het op de overspannen arbeidsmarkt voor het zeggen te hebben en dat vindt niet iedereen een goede zaak. „Er moet evenwicht zijn.” Dat is het ook niet zo moeilijk, denkt een deelnemer: „Vaste contracten, eerlijk salaris en waardering zouden al een hoop oplossen.”