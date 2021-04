Oudere generatie onmisbaar

De basisscholen sluiten, dan gaan ze weer open. Dan moet de juf of meester worden getest, dan is er weer een studiedag. De klas zit weer thuis. De BSO’s zijn dicht. Kortom, wie worden er ingezet? Opa en oma. Hetgeen begrijpelijk is in dit dure leven, waar de jonge generatie wel met z’n tweeën moet werken. Onze generatie wordt echter ’dor hout’ genoemd en weggezet als kostenpost. We worden niet gezien als meerwaarde. Wij worden gezien als ’niet werkenden’. Hetzelfde geldt voor alle vrijwilligers, ook hoofdzakelijk gedaan door de oudere generatie. Als alle opa’s en oma’ s nu eens een week gaan staken, dan crasht Nederland! Wat doet de regering dan? Wanneer komen ze tot inzicht?

Désirée Lubbers