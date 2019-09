’Schoon genoeg van geklaag’

Ik word zo langzamerhand ziek van al die lui, die met hun zogenaamde grieven alleen maar op gewin uit zijn.

Nu weer is er iemand die niet kan slapen door de langsrijdende goederentreinen, dan weer iemand die in een prachtig huis in de Flevopolder woont en naar hoog overvliegende vliegtuigen wijst. Dan weer iemand die last heeft van roken op straat, de bouw ligt stil vanwege de stikstofuitstoot, ach ik kan nog wel even doorgaan. Wij wonen al 56 jaar in Amsterdam-Buitenveldert en hebben ook last van overvliegende vliegtuigen, maar we klagen daar niet over, wij vliegen zelf veel te graag!

Ton van der Ereve,

Amsterdam