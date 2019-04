’Alleenstaande oudere niet bereikt’

Bij nadere bestudering van het hitteplan valt het geheel nogal tegen. Men attendeert bepaalde organisaties op mogelijke problemen en oplossingen. Zij worden vervolgens geacht hun achterban te waarschuwen. De gaten in dit ’vangnet’ zijn helaas groot en talrijk. Zeker in een geïndividualiseerde maatschappij waarin men niet vaak meer naar elkaar omkijkt. De RIVM weet verzorgingstehuizen te bereiken. Maar buiten dit soort georganiseerde woonvormen leven vele ouderen, chronisch zieken en gehandicapten zonder familiebemoeienis of enige vorm van (dagelijkse) verzorging. Er is geen actieve, georganiseerde, persoonlijke benadering op basis van bijv. leeftijd, aandoening en/of medicatie. Er valt nog een (opwarmende) wereld te winnen.

G. Marina, Oegstgeest