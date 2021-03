Premium Verkiezingen

D66-leider Kaag: ’Meeste mensen hebben geen last van de avondklok’

Met de verkiezingen voor de deur klimt D66 gestaag in de peilingen. In verkiezingsdebatten doet Sigrid Kaag (59) het beter dan menigeen dacht. Over de avondklok heeft de kopvrouw van de democraten het liever niet meer. „Je kunt er wel voor knokken, maar je kunt ook weggestemd worden.”