’Johan blijft allergrootste Ajacied’

Er is een boek over Piet Keizer geschreven en vervolgens is de discussie ontstaan wie de beste Ajacied ooit was: Keizer of Cruijff, schrijft Bas Overmars.

Zij vormden een uniek koppel en Keizer was de vaderfiguur die Johan bij de hand nam en wegwijs maakte. Linksbuiten Keizer had als handelsmerk zijn onnavolgbare schaar en een loepzuivere voorzet. Ook zijn vrije trappen waren kiezelhard.

Maar Cruijff was zowel op als buiten het veld een klasse apart al was het maar qua vederlichtheid, snelheid en souplesse daar waar Keizer houterig en stram oogde. Daarnaast was Cruijff een echte leider met een unieke voetbalvisie, terwijl de norse Keizer liever buiten de media bleef. Johan is en blijft kortom de allergrootste Ajacied!

Bas Overmars, Amsterdam