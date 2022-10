’VVD-kiezer wil rechts geluid horen’

Het probleem is echter niet de persoon maar het programma van de VVD. De kiezer wil het oude centrum rechtse van de VVD horen. De kiezer wil geen D66 en groen links standpunten uit de mond van de VVD horen. Niet van Rutte en ook niet van Schippers. Als de inhoud niet verandert hoeven we van de vertolker van die boodschap ook niets te verwachten. De oorspronkelijke VVD kiezer kwam voor een deel ook uit de middengroep. Die doelgroep is ze steeds meer kwijt geraakt. Het partijprogramma moet stevig worden herzien en geen koehandel meer over punten die de kiezer raken. De partij is er om de belangen en wensen van de kiezer te vertolken. De kiezer is er niet om de vvd-bewindspersonen op het pluche te houden.

B. van Dam