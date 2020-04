’Geniet van de kleine dingen’

Een nieuwe lente een nieuw geluid, zo is het gezegde. Maar niet in deze stille lente van het jaar 2020.De menselijke activiteiten zijn noodgedwongen stilgevallen. Geen ronkende motoren, geen piepende en remmende auto’s of overvliegende vliegtuigen. Geen druk pratende mensen op markten en terrassen. Geen zorgeloos spelende kinderen.

Wél angstig weggedoken oude mensen die vanuit hun kamertje naar buiten kijken of ze hun dochter of zoon en kleinkinderen nog zien verschijnen. Vaders en moeders die nog moeten wennen aan hun nieuwe rol van onderwijsgevende aan hun eigen kroost.

Toch brengt deze stille lente ook iets moois en positiefs. Omdat het overal zo stil is, hoor je ook de vogels zingen. Hun prachtige gezang en fraaie uiterlijk kan troost bieden aan onze onder spanning staande medemensen.

Geniet als u dat kunt van zo’n acrobatische koolmees die ondersteboven hangend aan een vetbol een maaltje bij elkaar pikt om daarna vrolijk dartelend een vrouwtje te gaan zoeken om een nestje te vullen met die mooie, groene rood-bruin gespikkelde eitjes.

Houd moed en geniet van de kleine mooie dingen!

Martin Hamers, Velp