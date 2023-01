Premium Het beste van De Telegraaf

In het Vizier: de week van de hoofdredacteur Krant plots plat: storing of aanval?

Door Paul Jansen

Het is vrijdagmiddag, een paar uur voor de deadline. Ineens valt het complete redactiesysteem uit. We zijn juist druk bezig de zaterdagkrant in elkaar te zetten: verhalen worden in pagina’s gesleept, foto’s toegevoegd en koppen gemaakt. Het is spitsuur. De deadline voor die dikke zaterdageditie is op vrijdag extra vroeg.