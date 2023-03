’Probleem kernafval overtrokken’

De tegenstanders, zoals Luxemburg roepen al jaren dat het kernafval een groot probleem is. Het grote probleem schuilt echter in de desinformatie hierover. Als heel Nederland 25 jaar lang al haar energie middels kernenergie zou opwekken rest na die 25 jaar slechts een half voetbalveld vol met containers kernafval. Dus het "kernafval probleem" wordt door de tegenstanders groot gemaakt, maar is het zelf absoluut niet.

Lou Kamm, Venlo