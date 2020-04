Gezond eten om afweer te vergroten

Enerzijds is er altijd het verwijt: ’Waarom heeft Nederland niet ...?’ Anderzijds klinkt nu al de roep dat iets dergelijks als een corona-uitbraak nooit meer mag gebeuren. En het antwoord hierop is even simpel als eenvoudig: een voedingspatroon met de juiste voedingsstoffen, minimaal suiker en koolhydraten, voldoende beweging en voldoende slaap. Dit is niet zaligmakend, maar het had in aanloop naar deze crisis de afweer van heel veel mensen aanzienlijk verbeterd. En in het licht van een op handen zijnde economische recessie, zoals Nederland niet eerder heeft gekend, zullen we straks elke miljard moeten omdraaien voor we ’m kunnen uitgeven.

Diabetes type 2 en alle daaraan gerelateerde ziektes kunnen we voorkomen en deels genezen. Alleen dit al zal vele miljarden euro’s besparen op onze gezondheidszorg, het algehele welzijn verbeteren en ziekteverzuim aanzienlijk terugdringen. Daarnaast zal het werkgelegenheid scheppen voor de vele werklozen die ons land binnenkort zal tellen. Mijns inziens heeft corona een streep gezet onder onze manier van leven en is het aan ons om de balans op te maken.

Jos van de Belt