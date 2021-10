In hoeverre is de overheid gerechtigd om aan niet-gevaccineerden maatregelen op te leggen?

Premium Binnenland

Mogelijk beperkingen ongevaccineerden

Het is niet meer de vraag of er nadere maatregelen komen om corona de kop in te drukken, maar welke. Daarbij gaat het demissionaire kabinet de optie niet langer uit de weg om beperkingen alleen op te leggen aan wie niet is gevaccineerd. Van lokale maatregelen wordt weinig heil verwacht.