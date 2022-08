Het Poldermonster van Frankenstein

Premium Binnenland

De laatste reddingsboei voor Rutte IV

Het is nog niet voorbij. De onenigheid in de coalitie over de stikstofdoelen is hooguit geparkeerd. Wie erop rekende dat CDA-leider Wopke Hoekstra zijn woorden zou inslikken, kwam dinsdag van een koude kermis thuis. Sterker nog, CDA-fractieleider Pieter Heerma onderstreepte tijdens het debat dat zij...