Uitslag stelling: ’IS-vrouwen in Syrië laten’

Het ophalen van de van terrorisme verdachte jihadiste Ilham B. uit Syrië leidt niet alleen bij parlementariërs tot grote zorgen en tandengeknars, ook bij de meeste respondenten leidt deze actie van de overheid tot wrevel en boosheid. „Ze is er zelf naartoe gegaan, nooit weer het land inlaten”, klinkt het hard maar resoluut. En een andere criticus van de overheidsactie meent: „Zij heeft voor een ander land en een andere leefwijze gekozen in volle bewustzijn. Zij moet dealen met haar keuze en daar verantwoordelijkheid in nemen. Dus daar blijven en berecht worden volgens de wet van het land waar zij verblijft.”

Voor het argument dat jihadiste Ilham B., die haar proces zelf wilde bijwonen, wel opgehaald moest worden omdat zij anders niet hier berecht kon worden, bestaat weinig begrip. Jarenlang was het standpunt van de Nederlandse overheid dat het te gevaarlijk was om Syriëgangers op te halen uit Koerdische gevangenenkampen. Het kabinet heeft met het ophalen van Ilham B. en drie kinderen uit Syrië een ’draai’ gemaakt, stelt de meerderheid.

De meesten vrezen bovendien dat met deze ophaalactie een precedent is geschapen en dat straks meerdere Nederlandse IS-vrouwen aan de bel zullen trekken bij advocaten om dezelfde weg als Ilham B. te volgen. En daarmee zouden radicale elementen worden binnengehaald. „Het is een kankergezwel dat je binnenhaalt”of „je importeert terreurdreiging.” Er is veel angst voor aanslagen op eigen bodem door radicaal-islamitische elementen.

Velen begrijpen ook niet dat de overheid ingaat tegen het besluit van de Hoge Raad die eerder uitsprak dat de Nederlandse Staat zich niet hoefde in te spannen om vrouwelijke IS-uitreizigers en hun kinderen te repatriëren. De ophaalactie is in strijd met deze uitspraak, vindt de overgrote meerderheid van de deelnemers.

Het leven van Nederlandse IS-vrouwen en hun kinderen in erbarmelijke en mensonterende situaties in Koerdische kampen is geen verzachtende omstandigheid voor velen en wekt bij de meeste respondenten geen medelijden op.

De meesten menen dat de overheid het Nederlands paspoort van IS-uitreizigers moet laten vervallen. „Toegang tot Nederland en het Nederlanderschap ontzeggen. Betrokkenen hebben zelf de keuzes gemaakt met alle consequenties van dien”, stelt één van hen.

Ook het ophalen van Nederlandse kinderen uit Koerdische kampen wordt door negen op de tien deelnemers afgewezen. Directeur van Defence for Children Mirjam Blaak had opgeroepen om alle kinderen van IS-strijders naar Nederland te halen ’omdat ze recht hebben op bescherming door de Nederlandse overheid’.

Slechts een heel kleine groep deelnemers ( vier procent) gunt de IS-vrouwen en hun kinderen een tweede kans. Zij zijn tevreden over de repatriëring van Ilham B. en de drie kinderen. Zo stelt één van hen: „Terecht, het gaat hier vooral om een humane daad voor de kinderen. Indien deze vrouw betrokken is geweest bij misdaden dan zal ons rechtssysteem zijn werk doen.”