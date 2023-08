’Trillend van angst sloeg ik verkrachter met een fles op zijn hoofd’

Ik kende hem. De man ging me informatie verstrekken over iets. Hij ging me ergens mee helpen. Ik was nog maar een twintiger die haar weg zocht. Ik zat op de bank met mijn glaasje water in mijn handen. Onaangeraakt. Plots veranderde het gezicht van de man. Zijn vriend die zou komen kwam natuurlijk niet opdagen. Hij pakte een condoom en keek me aan alsof ik een prooi was geworden.