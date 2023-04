Brievencompetitie Brief 1 ’Vergoeding Groningen is een fooi’

De tegemoetkoming van 20 miljard euro voor de gaswinningsschade in Groningen is een fooi in vergelijking met de 24 miljard voor een paar plantjes die hier last hebben van te veel stikstof, vindt L.J.J. Dorrestijn.