’GGD helpt ervaren hulp af’

Contact opgenomen met de GGD. Via de site kon je solliciteren. Om in aanmerking te komen moest je een cv inleveren en twee applicatiecursussen doen. Ik wil niet solliciteren, maar helpen bij het vaccineren. Ik ben gediplomeerd en heb 45 jaar praktijkervaring. Oud-verpleegkundigen die geen BIG-nummer meer hebben worden afgewezen. Ondertussen gaat het ROC met spoed studenten opleiden om te helpen vaccineren. Zij hebben geen BIG-nummer én geen ervaring. Vanuit Den Haag horen we dat we het ’samen’ moeten doen. Moet je dan wel de gelegenheid voor krijgen. Ik haak af.

L. Damen, Vogelaar