Premium

Dood dochter Doegin brengt me terug in tijd

Door Wierd Duk

Een kwart eeuw geleden maakte ik als correspondent in Rusland kennis met het gedachtegoed van Aleksandr Doegin. Ik interviewde destijds de ’nationaal-bolsjewistische’ auteur Edoeard Limonov, die ooit de Sovjet-Unie als dissident had verlaten om in het Westen een status als rebelse punk-dichter en politieke querulant te vergaren. Limonov was naar Moskou teruggekeerd en had zich in de jaren 90 aan de kant geschaard van de hard-nationalistische oppositie tegen de toenmalige president Boris Jeltsin. ’Bruinhemden’, werden die oproerkraaiers genoemd. Met politicoloog en filosoof Aleksandr Doegin richtte Limonov de Nationaal Bolsjewistische Partij op.