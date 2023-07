’Fatbikes gevaarlijk’

Velen die er mee rijden zijn nog kinderen. Soms zitten ze zelfs met z'n drieën op zo'n fiets. Een buurtbewoonster is bij haar voor de deur aangereden door een 12-jarige jongen op een fatbike. Zij zit nu met metalen platen in haar arm en been. Sommige fatbikes zijn opgevoerd en het vervelende is dat je ze niet hoort aankomen. Een gevaar op het fietspad en de handhaving ontbreekt!

Anne-Marie Meijer