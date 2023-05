Uitslag Stelling ’Campagne te betuttelend’

Onder de voorstanders heerst vooral de overtuiging dat fietsen goed is voor de mens.

„Fietsen is gezond en dat zouden meer mensen moeten doen. Werkgevers moeten mee kunnen werken aan een goed fietsplan, mogelijkheid om de fiets te stallen, maar ook een mogelijkheid tot omkleden/douchen op het werk. Niks zo vervelend als in je zweetkleren op je kantoor te zitten”, reageert een enthousiaste respondent.

Velen van hen vinden dat mensen te vaak de fiets laten staan en voor de auto kiezen. „Kijk bij de scholen. Een paar honderd meter en ze komen al met de auto naar school om hun kind te brengen en te halen. We zijn een lui volk geworden”, klaagt iemand. „In verband met de obesitas-epidemie zou het sowieso een goede zaak zijn om mensen meer te laten bewegen”, stelt een ander. „Je moet toch naar je werk. Als je dan de fiets pakt, heb je meteen je beweging voor die dag gehad.”

Toch vragen - net als de meeste tegenstanders - ook veel van deze voorstanders zich af of een overheidscampagne wel de juiste manier is om meer mensen op de fiets te krijgen. 80% van alle respondenten geeft aan niet te geloven dat de doelstelling van de campagne - dat er binnen twee jaar honderdduizend extra werknemers op de fiets naar hun werk gaan - haalbaar is.

De term ’betutteling’ valt vaak. „Natuurlijk is het beter als mensen kiezen voor de fiets. Maar al dat geduw en getrek vanuit de overheid werkt averechts”, klinkt het meermaals. „Iedereen die met de fiets naar het werk kan en wil doet dit nu al, lijkt me. Waar bemoeit de overheid zich mee?”, vraagt iemand zich af. „Laat mensen toch zelf beslissen wat ze doen.”

Als de overheid echt voornemens is om het fietsen in ons land te stimuleren, dan kan ze beter geld uitgeven aan het verbeteren van de voorzieningen dan aan een publiekscampagne, betogen ook veel deelnemers. „Als je ziet wat voor chaos het in heel veel steden nu al op de fietspaden is, word je niet heel vrolijk als het daar nog drukker gaat worden”, reageert iemand.

En ook buiten de steden voelt niet iedereen zich nu veilig op de fiets. „In het buitengebied is fietsen soms geen optie of zelfs gevaarlijk. Geen of slecht onderhouden fietspaden, weinig veiligheid doordat het amper verlicht is en onoverzichtelijke oversteekplaatsen”, deelt een ervaringsdeskundige „Is de minister ooit wel eens ingehaald door een moderne tractor met zo'n grote aanhanger bestuurd door een manneke van 17 met de gsm aan het oor? Dat gebeurt zo vaak dat ik me niet veilig voel en voor mijn auto kies”, verklaart iemand.

51% van de respondenten gelooft dan ook dat betere fietsvoorzieningen mensen zullen stimuleren om vaker de auto te laten staan. „Wanneer je als regering iets wil bereiken en een toekomstvisie hebt, dan moet je eerst gaan uitrollen. Dus betere fietspaden aanleggen, handhaven op te snelle e-bikes, koptelefoons verbieden, zorgen dat de fiets mee kan in trein en metro, diefstal van fietsen serieus nemen enz.”, stelt een respondent. „Pas als je het alternatief echt goed op orde hebt, kun je gaan roepen dat het anders moet.”