Willem heeft geen lange woke tenen

In de jaren ’80 kwam André van Duin met zijn hit ’Willempie’. Een doorslaand succes. Ik had een verstandelijk gehandicapte broer, Willem, die toen 20 was en gek was op plaatjes draaien. Behalve dat hij het nummer grappig vond, vond hij het ook hartstikke leuk dat zijn naam er in genoemd werd. Hij heeft het plaatje in de loop der jaren grijs gedraaid.

Willem kwam tijdens de vakanties naar huis, maar woonde op de Donksbergen in Duizel, een internaat voor verstandelijk beperkten. Ook daar draaide hij het plaatje grijs. Niemand van de familie of van de groepsbegeleiding heeft ooit aanstoot genomen aan dit nummertje. Iedereen had er met Willem plezier in.

Willem zelf had niet de verstandelijke capaciteiten om in te kunnen schatten of er eventueel iets aanstootgevends in de tekst zou kunnen zitten. Bij de familie of de begeleiders van Willem is nooit opgekomen dat André van Duin hier iets vervelends mee bedoeld zou hebben. En dat is waar het om gaat!

Mijns inziens zegt het meer over de verstandelijke capaciteiten van de woke wereld, dat zij dingen niet in de juiste context kan plaatsen.

H. v.d. Nieuwenhuizen,

Nijmegen