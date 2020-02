’Coronavirus kan door carnaval verspreiden’

Ook het aantal doden als gevolg van dit dodelijke virus neemt onrustbarende vormen aan. Naar een doeltreffend werkend vaccin wordt naarstig gezicht, maar de realisatie daarvan gaat nog wel een tijd duren. Nederland is voorlopig nog gevrijwaard van besmettingen. De vraag daarbij is niet meer óf het virus onze landsgrenzen bereikt, maar wanneer. En met het grootste volksfeest, carnaval, onder de grote rivieren op komst kon dit wel eens sneller gaan dan we zouden vermoeden.

Het jaarlijkse carnaval doet zijn intrede en grote volksmassa's zullen de straten en horeca-gelegenheden bevolken. Ook ontzettend veel Belgen en Duitsers bezoeken dan traditioneel ons land en storten zich in het feestgedruis. Vooral bij de optochten zal het volk rijen dik opeen gepakt langs de kant staan. Op elke straathoek kan het virus toeslaan. Het aantal besmettingen zou dan wel eens rampzalig kunnen oplopen. Ik houd mijn hart vast. Als dat dit jaar maar goed afloopt!

Jan Muijs, Tilburg