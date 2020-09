Hulp aan daklozen goed bedoeld maar wat ze nodig hebben, krijgen ze niet

Een tijd geleden hoorde ik over een organisatie in New York die zich op een bijzondere manier inzet voor daklozen. In het kort komt het erop neer dat zij daklozen in ruil voor kleine klusjes zoals het schoonmaken van pleinen of het aanharken van plantsoenen, een voucher geven die ze kunnen inwisselen voor een lekkere maaltijd bij een buurtrestaurant of voor koffie met appelgebak bij McDonald’s.