’Is er leven na Jeroen Pauw?’

Een aantal duo's worden al genoemd om het stokje van Jeroen over te nemen. De kijkcijfers zijn nog zodanig, dat een verbanning van de talkshow van de tv nog lang niet aan de orde is. Het wordt dus nog even spannend wie er in zijn voetsporen gaat treden.

Met enige weemoed denk ik dan toch nog terug aan -wie kent hem nog- Pater Leopold Verhagen. Die was lang geleden al aan de slag met een soort talkshow. Op geheel eigen en ludieke wijze presenteerde hij op televisie een dagelijkse dagsluiting. Met wijze woorden. Met steeds hoge kijkcijfers.

Toen zag de wereld er nog heel anders uit. We kunnen ons nu daar niets meer bij voorstellen.

Jan Muijs, Tilburg