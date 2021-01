’Huiseigenaar betaalt fiscus al genoeg’

Een eigenaar van een woning betaalt al ozb. Een huurder betaalt deze niet en heeft vaak ook nog recht op huurtoeslag en andere tegemoetkomingen van de gemeente.

Mijn vrouw en ik werken in de zorg en bij de politie en kunnen geen aanspraak maken op sociale huur en particuliere huur is te duur. Daarom hebben wij gekocht en wij moeten alles aflossen. Wij houden al weinig geld over aan het eind van de maand en nu wil DNB ons nog zwaarder belasten?

Het leven wordt steeds zwaarder door al deze onzinnige maatregelen. Laten we gewoon eens 5 jaar geen ingrijpende maatregelen nemen, wat voor veel mensen rust en minder stress geeft. Daar is iedereen bij gebaat.

J. De Bruin, Amersfoort