Kringen Stad in puin, oorzaak: ’de toeslagenaffaire...’

Door Marcel Peereboom Voller

Praat u weleens in uzelf? Ik wel. Het is een aandoening die ik heb overgehouden aan de intelligente lockdown van maart 2020. Ik babbelde tegen mezelf, maar ook tegen alles dat los en vast zat en niet terug praatte. Zoveel, dat ik begon te twijfelen aan mijn verstandelijke vermogens. Hoe intelligent is een man die aan zijn kamerplant vraagt hoe het ermee gaat?