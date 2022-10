’Energielevering gaat boven mensenrechten’

Mij is immers geleerd, of ik heb staatsrechtelijk iets gemist, dat de Tweede Kamer het hoogste en belangrijkste orgaan binnen onze rechtsstaat is. Maar nee hoor, Hoekstra heeft na internationaal overleg besloten toch te gaan en zet de Tweede Kamer zomaar buitenspel. Energielevering en een goede verstandhouding met Qatar gaan kennelijk boven de mensenrechten. Een belachelijke en vooral laffe redenering, omdat het Qatar puur om de centen gaat en het een worst zal zijn of wij een minister afvaardigen. De Koning gaat sowieso niet, zelfs niet als we de finale halen wat ik niet uitsluit. Want hij weet als geen ander hoe je door corrupte regimes in verlegenheid kan worden gebracht!

Bas Overmars,

Amsterdam