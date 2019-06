’Alles verschikkelijk duur geworden’

We betalen in Nederland veel te veel belasting! Kijk eens naar de energierekening, de btw op fruit en groente, de ziekenkostenverzekering. De spaargeld rente staat op nul. De rekenrente op pensioenen word veel te laag en loonsverhogingen blijven uit.

Bovendien zijn overal de parkeertarieven flink omhoog gegaan, is de benzineprijs constant te hoog. Er hoeft maar iets te gebeuren of er is weer 5 cent bij. Maar het pensioen willen ze nog even korten! Binnen de Europese Unie zijn we een verschrikkelijk duur land geworden!

Ruud Kraan, Aalsmeer