Uitslag Stelling: Waakvlam moet aanblijven

Zo zegt een respondent: „De wereld is in korte tijd zo veranderd dat we aan het behoud van onze eigen voorzieningen moeten denken, ook al is dat tegen eerder gemaakte afspraken in.” Een andere voorstemmer schrijft: „De energietransitie gaat te traag om al die veranderingen bij te houden, dus ik ben blij dat we het gas nog hebben als back-up.”

Andere respondenten vinden de waakvlam prima, mits Nederland het gas voor zichzelf houdt: „Sinds de ontdekking van de gasbel hebben we het weggedaan voor weggeefprijzen en hebben de Groningers er niets voor teruggekregen dan ellende.”

Een derde van de stemmers vindt het opnieuw opstarten van de gaswinning een overdreven reactie op de winterkou. „Het heeft twee dagen licht gevroren en men doet net of de derde ijstijd is aangebroken.” Een andere reactie: „Ik mag toch hopen dat er in tegenstelling tot vorig jaar nu wel genoeg gas op voorraad is.”

Slechts een vijfde vindt dat het in tegenspraak is met eerdere afspraken van het kabinet om het gas in Groningen helemaal af te sluiten. „Dit komt onbetrouwbaar over”, zo vindt iemand die vindt dat de gasvelden gesloten moeten blijven. Een respondent die blij is met de alerte reactie van staatssecretaris Vijlbrief: „Maar goed dat de waakvlam nu aangaat, in plaats van te laat. Want dan was het huis weer te klein geweest omdat de prijzen door het dak zouden gaan.”

Driekwart kan zich indenken dat Groninger organisaties niet blij zijn. „Begrijpelijk, maar als de vorige kabinetten beter hadden opgelet dan waren deze Groningers niet boos geweest.” Toch gelooft bijna niemand van de stemmers dat door de waakvlam nieuwe aardbevingsschade kan ontstaan. Een respondent: „Voorlopig zijn ze in Groningen nog niet van de aardbevingen af. Dat blijft nog wel even, of je nou gas oppompt of niet.”

Dat de gaswinning in Groningen is gestopt, vindt een meerderheid een slecht idee. „Gronings gas moet gewoon volledig beschikbaar blijven. Het enige dat moet gebeuren is dat iedereen die daardoor schade krijgt, hier meteen wordt voor gecompenseerd”, zo vindt een stemmer. Iemand anders: „Door het Groningenbeleid en de sancties tegen Rusland heeft Nederland zich totaal klemgezet.”

Slechts 14% vindt dat Nederland van het gas af moet en maar 7% vindt dat Nederland volledig moet kunnen functioneren zonder fossiele brandstoffen. „Een krankzinnig idee om Nederland van het gas af te halen. Die zogenaamde energietransitie is niet te betalen voor de gewone man.” Een andere respondent stelt voor het gas in Groningen te gebruiken en het geld dat bestemd is voor energietransitie voor andere zaken te bestemmen. Iemand anders meent: ,,Hoog tijd om serieus werk te gaan maken van kernenergie.”

Het is deze week een paar dagen onder de nul graden. Driekwart van de stemmers noemt de reacties hierop ’overdreven’. „Sjonge, het vriest eens een keer drie dagen en iedereen doet net of er een Elfstedentocht komt, terwijl het gewoon weer gaat dooien.” Wel vreest een grote meerderheid hogere energieprijzen door de winterkou.