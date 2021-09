Brief 1 ’Burgemeester niet vernoemen’

Bekijk ook: Nieuwe adviesraad moet Amsterdamse straatnamen inclusiever maken

Burgemeester Halsema wil het inclusiever. Laten we dan ook stoppen met het bijna automatisch vernoemen van straten, pleinen en bruggen naar oud-burgemeesters. Het is een raar automatisme omdat een burgemeester gewoon doet waarvoor hij of zij een dik salaris krijgt. Iets doen waarvoor je egewoon loon krijgt is niet bijzonder maar gewoon je plicht. Dus, ook geen burgemeester Halsemastraat of -laan, -plein of -brug. Misschien kan ze nu het initiatief nemen om dat nu al in een raadsbesluit vast te leggen.

A.H. Jacobs, Amsterdam

