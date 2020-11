Niet Biden, maar Trump zelf was de grootste vijand van Trump

Amerika heeft op een bijna unieke wijze gesproken: extreem en ernstig verdeeld. De politici spraken in oorlogstermen. Niet alleen van de zijde van president Trump, maar ook sommige vooraanstaande Democraten spraken in oorlogstaal. Trump junior repte over de ’totale oorlog’. De totale oorlog? De democratie sluit juist geweld bij een machtswisseling uit. Ook Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Congres, verkeerde in de oorlogssfeer: „We hebben de oorlog gewonnen, maar niet alle slagvelden.” Van de ratten besnuffeld! Deze politici maken Rusland, China of Iran als vijanden van het Westen totaal overbodig.