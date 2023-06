Brief 2 ’Rutte moet wel aftreden’

Bekijk ook: Flinke kras op blazoen Rutte na zwaar Groningendebat

Je moet toch maar durven: tijdens het debat veegt praktisch elke fractieleider en menig Kamerlid de vloer aan met het optreden van premier Rutte, maar de premier blijft er stoïcijns onder. Rutte geeft al van tevoren aan niet te willen aftreden, terwijl zo duidelijk is hoeveel steken dit kabinet heeft laten vallen. Nederland snakt naar een nieuw kabinet. Rutte gaat dan wel de geschiedenis in als de langstzittende premier, maar tevens ook als de premier die niets heeft opgelost en veel leed heeft veroorzaakt. In één ding is hij een génie, bij een directe vraag die slechts met ja of nee kan worden beantwoord, bespeelt hij de vragersteller zo met woorden dat deze vergeet waar het antwoord blijft. Meneer Rutte, stop met aanblijven, Nederland verdient beter, houdt de eer aan uzelf.

A.H. van der Vliet

