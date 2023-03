’Meten met twee maten bij FC Utrecht’

Exemplarisch is het ontslag op staande voet van voormalig FC Utrecht-trainer Henk Fraser, omdat hij tijdens de training een handgemeen had met speler Younes. Maar nu de grote baas Van Seumeren na het thuisverlies tegen GO Ahead de kleedkamer betreedt en een ruzie met duwen en trekken met speler Klaiber krijgt, wordt hem de hand boven het hoofd gehouden.

Toegegeven, Van Seumeren is een sympathieke vent met heel veel geld en zonder hem zou de club binnen de kortste keren weer bij de gemeente moeten aankloppen vanwege exploitatietekorten. Neemt niet weg dat hier met twee maten wordt gemeten. En oud-coach Fraser zich oprecht gepiepeld mag voelen!

Bas Overmars