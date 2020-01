Brief 2 ’Volle klas was vroeger gewoon’

Ik ga terug naar mijn basisonderwijs in de jaren 49-55. Wij zaten met 43 kinderen in de klas en een onderwijzer die fulltime voor de klas stond. Wij kregen vakken zoals rekenen, taal, geschiedenis, aardrijkskunde, gym, lezen. Tegenwoordig is het takenpakket uitgebreid met koken, breien en meer vreemde zaken. En het gekke van dit alles is dat iedere school zijn eigen leerprogramma heeft en takenpakket. Toendertijd stond discipline op de eerste plaats, daar schort het momentaal aan! Kreeg je straf kon je op woensdag middag terug komen. Mijn kleinkinderen hadden tegelijkertijd vier leerkrachten in een jaar, dus te veel deeltijdbanen wat ook niet bevordelijk is voor kwaliteit.

F. van Berkel, Tilburg

