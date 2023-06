’Plastictoeslag onzinnig’

Wederom is er met snelheid een wet geintroduceerd. Ditmaal moet men een plastictoeslag gaan betalen voor een patatje of milkshake. Deze wet gaat al 1 juli '23 in. Voor de consument is dit weer een ordinaire prijsverhoging. Patat in een zakje moet je om vragen en wat is er mis met een milkshake of ijs in een kartonnen bekertje? De consument heeft niet gevraagd om plastic verpakking maar het wordt opgedrongen. Dus eerst laat men plastic toe totdat het gewoon geworden is en daarna slaat men toe. Hetzelfde geldt voor blikjes waar nu ontzettend moeilijk over gedaan wordt. De flesjes waren er al, oké met statiegeld, maar blikjes zijn overbodig.

Mevr. Brugman Lelystad