’Toen sprak men niet van crisis’

De kolenboer kwam in de zomer het kolenhok volgooien. Na schooltijd werd ik het bos ingestuurd om hout te sprokkelen en dennenappels te rapen. Eten werd gekookt op de fornuizen, warmte kwam van de driegaatskachel en later de convectors. Gas werd geleverd door de gasfabriek, het was lichtgas, gemaakt van steenkolen en de rest van die stokerij gaf sintels en cokes. Licht hadden we van gas met de befaamde kousjes. Soms was het gas plotseling weg, dan moest er geld in de muntmeter. Hadden wij het toen slecht? Was er crisis? Welnee, we wisten niet beter. Velen leefden prima onder dezelfde omstandigheden.

L. van Diessen, Tilburg