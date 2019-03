’Liever in bejaardenhuis’

Ik spreek veel ouderen en een groot deel zou het niet erg vinden kleiner te gaan wonen in een bejaardenhuis. Meer aanspraak, het eten is geregeld, volop vermaak en er hoeft niet meer zoveel schoongemaakt te worden. Bovendien is de kans op vereenzaming veel kleiner.

Helaas is het niet iedere Nederlander op leeftijd gegeven gezond en vitaal thuis te blijven tot het niet langer kan. Dat mensen de deur niet meer uitkomen en afhankelijk zijn van buren en de kinderen, vinden de meesten een afschuwelijk vooruitzicht.

K.D Rico, Amersfoort