Uitslag stelling: ’Inzetten op rookpreventie’

Kankerpatiënten, ziekenhuizen, artsen en KWF Kankerbestrijding roepen op om per direct te stoppen met de verkoop van sigaretten. Zij pleiten ervoor dat sigaretten alleen nog in tabaksspeciaalzaken te krijgen zijn, in de hoop dat jongeren er minder makkelijk mee in aanraking komen. De meeste stemmers denken niet dat dit het gewenste effect zal hebben. „Als iets moeilijker te krijgen is wordt het voor jongeren juist interessant om te proberen. Geef liever meer voorlichting op scholen”, zegt iemand. En: „Laat ze tabak twee of drie keer zo duur maken zodat de jeugd het niet meer kan betalen”, voegt iemand toe. De meerderheid denkt dat de rol van de overheid zich moet beperken tot preventie. Ook zouden mensen gratis hulp en ondersteuning moeten krijgen als zij van hun verslaving af willen komen, stelt iets meer dan de helft. „Ik weet hoe moeilijk het is om van het roken af te komen”, vertelt een stemmer, „voor alcoholverslaving is er de AA , voor nicotineverslaving is er niets behalve een pleister.” Een andere deelnemer vindt dat er vooral meer gedaan moet worden aan bewustwording. Iemand die in de oncologie werkt zegt: „Heel veel mensen zijn zich niet bewust van de andere ziektes dan longkanker die kunnen ontstaan door roken. Wijd hier maar eens een tv-programma aan. En medici: spreek uw patiënten aan op hun rookgedrag.” „Verhoog de eigen bijdrage voor nicotine gerelateerde ziektebeelden”, stelt iemand anders. Mensen zullen niet eerder stoppen met roken als sigaretten moeilijker te verkrijgen zijn, zo denkt 67 procent, want mensen die willen roken, roken toch. Over het verder inperken van roken in de openlucht zijn de deelnemers verdeeld: 46 procent stelt dat roken op het terras verboden moet worden, 47 procent vindt van niet. Iets minder dan de helft geeft aan zelf wel eens last te hebben van mensen die roken op straat of op het terras. „Ieder heeft zo zijn ’guilty pleasures’ maar roken belast ook anderen.” En niet alleen op gezondheidsvlak, weet men: „Het kost de samenleving klauwen vol met geld, laat de rokers dat allemaal zelf maar ophoesten.”

In het ontmoedigingsbeleid moet vooral worden ingespeeld op het ’sociale’ aspect vindt menig stemmer: „Verstokte rokers kunnen toch niet worden overgehaald om te stoppen, maar het zou wel kunnen helpen als roken in het openbaar steeds meer als echt iets ’asociaals zou worden gezien.”

Slechts een kwart van de respondenten meent dat naast de verkoop ook de productie van sigaretten verboden moet worden. „Producenten stoppen zoveel verslavende stoffen in de tabak dat stoppen bijna onmogelijk is. Het duurt zeker een jaar voordat je het psychische gedeelte achter de rug hebt als je gestopt bent. Dat dit na jaren onderzoek over de gevolgen van roken nog mogelijk is valt niet uit te leggen.” Toch geloven de meesten niet in een totaalverbod: „Ga je de productie en verkoop verbieden dan ontfermt de criminele sector zich er over met alle gevolgen van dien. Roken wordt dan nog gevaarlijker dan het al is, je weet niet welke troep ze er dan allemaal in gaan stoppen.”