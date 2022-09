De wijze les van Jacques d’Ancona

Premium Binnenland

Russische Ivan op de vlucht voor de oorlog: ’Ik leef tenminste nog’

Ivan vluchtte na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne naar Nederland. Na een uitzichtloos verblijf in Ter Apel keerde hij met hangende pootjes terug naar Sint-Petersburg. Inmiddels is de 23-jarige Rus uit angst gemobiliseerd te worden de grens opnieuw over geglipt. Vanuit Finland laat hij weten n...