Geen oog voor ouderen bij ’sleepnet’

Het kabinet wil banken alle transacties boven de 100 euro laten monitoren. Los van de inbreuk die dit ’sleepnet’ is op de bescherming en vertrouwelijkheid van klantgegevens, is dit de zoveelste aanzet om transacties met contant geld af te schaffen. Jammer dat men geen oog heeft voor de ouderen die veelal nog wel met contant geld willen betalen. Vaak laten bejaarden en andere hulpbehoevenden door een vertrouwd familielid een relatief groot bedrag van bijv. € 1000 per maand ophalen om zo de mantelzorgers geld voor boodschappen mee te kunnen geven en niet hun pasje te hoeven afstaan, waarmee de mantelzorger ook het saldo kan opvragen en meer geld zou kunnen opnemen. De contante limiet naar € 3000 kunnen terugbrengen, zoals in het voorstel ook genoemd, is al effectief genoeg.

Pim v/d Werd, Hilversum