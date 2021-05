Uitslag stelling: Zorgen over tandartstekort

Het tandartsentekort zal de komende jaren verder oplopen vooral omdat er meer tandartsen met pensioen gaan dan dat er studenten tandheelkunde afstuderen. De politiek moet hier iets aan doen door meer opleidingsplekken voor toekomstige tandartsen beschikbaar te stellen, stelt 84 procent van de respondenten. „Ieder jaar melden zich meer dan duizend studenten aan voor de opleiding, genoeg gegadigden. Waarom houdt het kabinet vast aan 210 opleidingsplekken?”, vraagt een stemmer zich af.

Het tekort wordt nu deels opgevangen door tandartsen uit het buitenland. Geen goede oplossing, vindt ruim de helft. „Ieder jaar zit er weer een andere buitenlandse tandarts in mijn mond te wroeten, de één iets verstaanbaarder dan de ander”, vertelt iemand. En: „Het is juist op oudere leeftijd belangrijk dat je goed kunt overleggen. Ik versta niks van het gebrabbel van mijn buitenlandse tandarts.” Volgens enkelen is kennis uit het buitenland juist meer dan welkom: „Laat voor deze beroepsgroep gekwalificeerde migranten toe”, reageert een deelnemer.

De deelnemers ergeren zich aan het feit dat we ’weer overvallen worden’ met dit tandartsentekort terwijl dit er al lang aan zat te komen. De vraag naar tandartsen neemt nu eenmaal toe door de vergrijzing. Steeds meer mensen behouden hun eigen gebit waardoor extra mondzorg nodig is. Hier had op ingespeeld moeten worden, vinden velen. Een van hen zegt: „Jaren werden studenten uitgeloot en die gingen vervolgens studeren in het buitenland. Nu het te laat is luidt men de noodklok.”

Anderen zien ook veel verbeterpunten binnen de huidige tandartsenpraktijken: „De systemen bij tandartsen kunnen efficiënter, zodat een tandarts meer tijd aan patiënten kan besteden en minder met bureaucratie bezig is. Ze kunnen ook meer ondersteunend personeel aannemen”, oppert iemand. En: „Je kunt ook andere takken in de tandheelkunde inzetten voor controles, zoals tandtechnici die vaak al bevoegd of ervaren genoeg zijn dat te doen.”

Daarnaast moet ook de voorlichting beter, zegt menig stemmer. Er zou namelijk sprake zijn van een achteruitgang in de mondgezondheid bij jongeren en andere risicogroepen. De overheid zou mensen moeten stimuleren hun gebit goed te onderhouden. „Juist omdat goede mondverzorging essentieel is voor de algehele gezondheid”, weet iemand. Een ander gaat hierop door: „Slechte mondzorg wordt ook medeverantwoordelijk gehouden voor het veroorzaken van hart- en vaatziekten. Goede en bereikbare tandzorg moet daarom veel hoger op de politieke agenda komen.”

En juist voor bereikbaarheid en betaalbaarheid wordt gevreesd mede omdat steeds meer kleine praktijken worden overgenomen door grotere tandartsketens die vaak duurder zijn. „Door het tekort zullen de prijzen stijgen. Aangezien veel kosten worden betaald door de persoon in de stoel zullen mensen minder snel naar een tandarts gaan. En van de tandarts moet veel meer in de basisverzekering moet komen. Mensen blijven anders weg.”