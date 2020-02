’Roker paria van 21e eeuw’

Nog even een biertje kopen en op naar de uitgang. Daar moesten we in de rij die leidde naar de rookruimte. Diverse bewakers zagen erop toe dat men de rij niet verliet. Bij de ingang van de rookruimte moest je je bezittingen achterlaten. ’Neerzetten en doorlopen. U vertraagt het transport naar de rookruimte’. Gelaten lieten de mensen zich naar de rookruimte sturen. De roker is de paria van de 21e eeuw.

Mark Scheffers,

Zevenhuizen